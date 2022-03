Angie Costa mostra-se a amamentar e elogia Miguel Coimbra

Angie Costa recorreu às redes sociais para partilhar com os seus seguidores o momento em que amamentava o pequeno Martim.

“Uma semana de Martim. Uma semana do dia mais feliz das nossas vidas.

Uma semana cheia de emoções e uma semana em que me mostras, Martim, esta capacidade tão grande e diferente de amar. Em que me mostras que o amor é mesmo TUDO”, começou por escrever.

A atriz aproveitou para deixar alguns elogios ao companheiro, Miguel Coimbra, membro dos D.A.M.A: “Uma semana em que me mostras, Miguel, que não podia ter escolhido melhor pai para o meu filho. Ver-te todos os dias neste novo papel, é incrível. Obrigada por seres o meu melhor amigo e o amor da minha vida. Amo-vos”.

O casal deu as boas-vindas a Martim a 28 de agosto.