Angie Costa faz mudança de visual e seguidores ficam ao rubro

Angie Costa decidiu mudar o visual, esta quarta-feira, 27 de outubro, e apostou num “look” novo que fez questão de partilhar com os seus seguidores.

A atriz, de 21 anos, despediu-se da sua personagem, a “Suzy”, da trama “Bem me Quer”, na TVI, e optou por um tom de cabelo mais claro e voltou a usar uma franja.

“Digam olá à franjitas”, escreveu a também youtuber.

Os seguidores da intérprete aprovaram a mudança de visual e, rapidamente, teceram elogios à artista.

“Que gira”, “A mais bela”, “Que linda! Adoro-te ver de franjita!” ou “Também fiz franjita ontem! Já tinha feito há algum tempo e gostei então fiz de novo estás linda Angie adoro ver-te de repas!” são alguns exemplos das palavras escritas pelos fãs da atriz.

Angie Costa foi mãe, no final do mês de agosto, de Martim. O filho é fruto da relação amorosa entre a intérprete e o cantor Miguel Coimbra, um dos elementos do grupo musical D.A.M.A.