Angie Costa partilha foto do filho e famosos ficam rendidos: “Que amor!”

Angie Costa partilhou, esta quarta-feira, 23 de março, um momento ternurento com o filho, Martim. Os famosos não resistiram e ficaram rendidos ao mais novo.

A influenciadora digital recorreu ao perfil de Instagram para dividir com os seguidores mais um registo da sua relação com o filho, Martim. Desta vez, a “influencer” surge com o bebé ao colo.

“Olá”, escreveu, na legenda.

Rapidamente, na secção de comentários, a atriz Fernanda Serrano deixou um conselho à também artista. “Quero um assim outra vez! Aproveita que passa muito rápido!” afirmou a intérprete.

“Que amor!” comentou Sara Vidal, namorada do cantor Fernando Daniel. “Que foto linda”, atirou Jéssica Antunes, ex-concorrente de “realitys shows” da TVI.

Recorde-se que Martim é fruto do relacionamento amoroso entre Angie Costa e Miguel Coimbra, membro dos D.A.M.A.