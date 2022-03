Angie Costa sobre a gravidez: “Sempre idealizei ser mãe e jovem”

Angie Costa revelou que sempre pensou em ser mãe jovem, apesar de na família a maioria das mulheres ter atingido a maternidade tarde.

A intérprete, que integra o elenco da novela “Bem Me Quer” (TVI), esteve no programa das manhãs da estação privada “Dois às 10”, com a dupla Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Após contar que está tudo a correr da forma que planeou, a companheira do cantor Miguel Coimbra fez um balanço dos primeiros três meses da gravidez: “Está tudo a correr da forma que sempre achei. No início, foi um bocadinho complicado. Nos primeiros três meses tive muitos enjoos, vómitos e os cheiros incomodavam-me bastante”.

De seguida, Angie Costa, que está grávida seis meses, garantiu que quis ser mãe cedo. “Sempre idealizei ser mãe e jovem. Não tenho ninguém na minha família que tenha sido mãe jovem. Foi uma coisa minha, sempre tive este lado maternal”, afirmou.

Face à sua exposição das redes sociais, a atriz acrescentou que as coisas vão acontecer de forma natural. “Quando ele nascer, vamos perceber de forma natural o que mostrar e o que não mostrar. É o que sentir no momento. Acho que ele vai ser tão fofinho que vou ter a necessidade de estar sempre a mostrá-lo a vocês”, concluiu.

Lembre-se que o casal já partilhou que o primeiro filho em comum se vai chamar Martim.