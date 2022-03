Youtubers Angie Costa e Windoh terminam namoro

Angie Costa e Windoh terminam namoro. O ex-casal anunciou, esta sexta-feira, a tomada de decisão nos respetivos perfis de Instagram com um comunicado em conjunto.

Depois de diversos meses em que os internautas já tinham reparado que alguma coisa estava mal com a vida amorosa dos dois, eis que surge agora a confirmação oficial nas redes sociais.

“Já vos queríamos contar isto há alguns meses e sabemos que muitos de vocês já se foram apercebendo que as coisas por estes lados não estavam iguais”, referiu a concorrente do programa “Dança com as Estrelas”, da TVI.

“O amor não acabou. Temos uma história tão incrível que não queremos, de forma alguma, que o fim seja lembrado como algo amargo e desrespeitoso. A nossa Vida como casal pode ter chegado ao fim mas o carinho e respeito continuam cá”, prosseguiu.

Com o fim da relação amorosa, os dois permanecem apenas amigos. “Vamos continuar a ser muito importantes um para o outro mas, a partir de agora, de uma forma diferente”, adiantou.

“Não gostamos de nos alongar muito sobre este tema mas mereciam finalmente saber por nós, visto que estiveram sempre desse lado, a acompanhar esta nossa caminhada juntos. Ajudámo-nos muito, aprendemos muito e admiramo-nos muito. E vai ser sempre assim”, rematou.

Recorde-se que o ex-casal começou a namorar em 2018.

