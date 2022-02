Animador da Rádio Comercial Vasco Palmeirim vai voltar a ser pai

O animador da Rádio Comercial prepara-se para ser pai novamente, anunciou na tarde desta quarta-feira Vasco Palmeirim nas redes sociais.

Uma entrada em 2020 com o pé direito: Vasco Palmeirim vai ser pai novamente. O animador da Rádio Comercial e apresentador do programa da RTP1 “The Voice”, ao lado de Catarina Furtado, deu a novidade aos milhares de seguidores esta quarta-feira, dia 1, no perfil de Instagram.

Na foto, publicada nas redes sociais, Tomás, de quatro anos está agarrado à barriga da mãe, Bárbara Magalhães.

“ 2020 vai ser giro”, brincou o comunicador nas redes sociais.

De imediato, surgiram os votos de parabéns ao casal. Ana Bacalhau publicou um emoji de um sol e Vanessa Oliveira soltou um “uau!”. “Parabéns”, completou a repórter da RTP, que foi mãe recentemente.