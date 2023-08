Animador de “O Preço Certo” sofre acidente e perde dedo anelar durante espetáculo em Barcelos

Betão, o conhecido animador de vários programas como “O Preço Certo”, sofreu um acidente e perdeu o dedo anelar durante um espetáculo em Barcelos.

Costuma estar nos bastidores, a animar o público ao intervalo, em diversos programas como “O Preço Certo”, de Fernando Mendes, na RTP1, mas Betão passa agora a ser notícia devido a um acidente em Barcelos, que lhe custou o dedo anelar. Tudo terá acontecido quando o comunicador caiu nas festas de São Tiago, em Carapeços, e terá ficado com a aliança presa num ferro.

“Tive um acidente num espetáculo com o Miguel Vital (outro profissional de ‘O Preço Certo’). Estávamos em Carapeços, sofri um acidente e perdi o meu dedo anelar”, começou por referir nas redes sociais.

“Infelizmente é verdade e quero aproveitar este vídeo para agradecer às pessoas que me têm dado tanto carinho. É muito importante para a minha recuperação o vosso apoio. Obrigado, também, pelo apoio e carinho da comissão de festas de Carapeços, aos bombeiros de Barcelos que me levaram até ao Hospital de São João”, acrescentou Betão.

“Estou bem, graças a Deus, tenho tido menos dores do que seria de esperar depois do pós operatório. Só um ponto: Sentimos comichão no dedo que não está lá”, brincou o animador, a concluir o vídeo.

Entre as várias mensagens de apoio destaca-se a da colega de “O Preço Certo” Lenka da Silva. “Muita força, querido amigo! É sem dúvida algo que uma pessoa nem acredita que é possível acontecer. Agora é recuperar e não perder este sorriso e boa disposição. Mesmo sem o dedo continuas lindo. Força!”, referiu a assistente do apresentador Fernando Mendes no formato da RTP1.