Animadora Elsa Teixeira deixa as “Manhãs” da Rádio Comercial

Elsa Teixeira deixou as “Manhãs” da Rádio Comercial. A animadora passa para os sábados de manhã na emissora.

Um adeus ou um até já? Elsa Teixeira deixou as “Manhãs” da Rádio Comercial. A animadora, que partilhava o horário com Pedro Ribeiro, Nuno Markl, Vera Fernandes e Vasco Palmeirim, já se despediu dos ouvintes e dos seguidores nas redes sociais nesta tarde.

“Pensei muito sobre se deveria escrever sobre isto ou não, mas a quantidade de mensagens que já recebi levaram-me a concluir que sim! Claro que sim!”, começou por escrever a profissional da Media Capital no Facebook.

“Hoje foi o meu último dia nas ‘Manhãs’ da Comercial. Tinha que ser. Toda a gente sabe que quando nos entusiasmávamos na galhofa, parecíamos uns putos da creche, encharcados em açúcar, e era uma confusão de vozes”, brincou.

“Portanto, a partir de segunda-feira, as ‘Manhãs’ da Comercial voltam ao seu formato original, com o quarteto fantástico. E vão ser incríveis!”

“Tenho que agradecer ao Pedro, pela oportunidade que me deu, ao resto do gang por terem tornado esta aventura tão divertida, e a vocês que me adotaram e quase me estragaram com mimos! Este capítulo da minha vida poderia chamar-se ‘FIM’, mas não. Vou chamar-lhe “o dia em que passei a dormir até mais tarde’”.