Anita da Costa faz balanço das primeiras semanas de maternidade: “Estava tão preocupada”

Anita da Costa fez um balanço das primeiras duas semanas da filha recém-nascida, Belém. “Estava tão preocupada que algo acontecesse…”, desabafou.

A influenciadora digital foi mãe há duas semanas e, desde então, tem estado em casa com a filha. A “influencer” contou, no perfil de Instagram, que a bebé tem sido “incrível”, “calma” e dorme a noite toda.

“Lá está ela, o meu coração deitado naquela cama, a viver fora do meu corpo. Anjo o dia todo, pequeno [diabo] a noite toda. Estou a brincar, ela é incrível. Tão calma que até estou com medo de dizer isto em voz alta”, começou por escrever, em inglês.

“Ela tem sido boa para nós, tenho que colocar o despertador nestes primeiros dias para alimentá-la à noite, caso contrário, tenho a certeza que ela dormiria a noite toda. Esperamos que continue assim quando pudermos deixá-la dormir”, prosseguiu.

A empresária revelou que os horários têm sido feitos em torno da bebé. “Agora ela é a dona do nosso tempo, vou para a cama muito cedo e acordo tarde, os dias ficam mais curtos, mas toda gente diz que tenho que descansar, por isso permito-me ficar na cama durante horas! A minha energia está em alta de manhã (quer dizer às 11h, quando me levanto) e muito em baixo no final do dia”, confessou.

Anita da Costa admitiu que estava preocupada com estes primeiras semanas. “Estava tão preocupada que algo acontecesse com ela. Mas como toda a gente diz, fica melhor. […] E o meu coração derrete todas as vezes que vejo o Tommy [marido e pai da bebé] a abraçá-la. Amo-os muito”, concluiu.

A filha, Belém, é fruto do casamento entre a influenciadora digital, que saltou para as luzes da ribalta com a série juvenil “Morangos com Açúcar” (TVI), e Tomás Castanheira.