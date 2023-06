Anitta apanhada em momento de intimidade com ator do filme “365 dias”

Anitta esteve de férias em Mykonos, na Grécia, onde foi flagrada aos beijos com Simone Susinna, ator do filme da Netflix “365 dias”.

A vida amorosa de Anitta é uma verdadeira “montanha-russa”. A cantora brasileira sempre mostrou ser uma pessoa bem resolvida e apologista da liberdade feminina.

Depois de ter tido algumas relações com figuras conhecidas, nomeadamente o cantor Murda Beatz e o surfista brasileiro Pedro Scooby, atual namorado de Cintia Dicker, Anitta já “ficou” com tantos outros.

Desta vez, durante as férias em Mykonos, na Grécia, a intérprete que esteve no ano passado em Portugal no Rock in Rio Lisboa foi apanhada em clima de romance com Simone Susinna, o “Nacho” do filme original da Netflix “365 dias”.

Os dois estiveram juntos na final da Liga dos Campeões, que aconteceu no passado dia 10 de junho em Istambul, na Turquia, e, entretanto, já se mostraram aos beijos numa discoteca.

Recorde-se que já circularam rumores de uma alegada relação entre Anitta e Michelle Marrone, protagonista da mesma película da plataforma de “streaming”. Contudo, a informação nunca chegou a ser confirmada.

Antes de partir para a Grécia, Anitta esteve na Croácia. A viagem não começou da melhor maneira, uma vez que a casa onde estava hospedada foi assaltada e a cantora brasileira viu o seu relógio da Cartier, avaliado em mais de 19 mil euros, ser roubado.