Anitta arrebatadora com vestido transparente

Anitta fez subir a temperatura em Itália ao apresentar-se com um vestido preto justo e bastante transparente.

A cantora, de 29 anos, esteve a assistir a um desfile de moda da Dolce&Gabbana e optou por um “look” muito irreverente.

Nos Stories, ferramenta do Instagram, a “funkeira” partilhou várias imagens do vestido transparente que usou.

O vestido em causa deixa muito pouco à imaginação e é adornado com uma cinta prateada.

Recorde-se que Anitta subiu ao palco do Rock in Rio Lisboa recentemente e prepara-se para voltar a subir a um palco português no Meo Marés Vivas no próximo fim de semana.