Anitta celebra aniversário com imagens inéditas da infância

A cantora Anitta celebrou mais um aniversário e, desta vez, mostrou fotografias inéditas da infância, quando soprava as velas do bolo.

Anitta está em festa. A cantora, que passou por Portugal no Rock in Rio Lisboa do último verão, celebrou 30 anos e, para partilhar a felicidade com os seguidores, mostrou imagens inéditas, na infância, nas redes sociais.

“30 de março de 1993 eu nasci. Se alguém me dissesse dez anos atrás o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, eu nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível”, começou por referir nas redes sociais.

“Mas não essa garotinha nessas fotos. Quando eu tinha essa idade eu dizia todos os dias para minha família: ‘eu vou fazer história’. Só agora, fazendo 30 anos, consigo ver exatamente o que essa garotinha podia ver. Eu posso fazer qualquer que eu quiser”.

“Eu tenho o poder de fazer acontecer tudo o que eu quero da minha vida. E quero agradecer a mim mesma por ser tão forte, positiva e criativa para passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou na minha frente. Eu (…) me amo. Parabéns para mim!”, concluiu Anitta.