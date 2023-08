Anitta e Simone Susinna estão separados. Cantora já apagou as fotografias

O fascínio foi breve. Anitta e Simone Susinna, ator do filme “365 Dias”, estão separados. A cantora já apagou todas as fotografias nas quais surgia o artista.

A cantora brasileira Anitta começou a partilhar alguns momentos de intimidade com Simone Susinna, ator do filme “365 Dias”, em junho deste ano. No entanto, parece que o fascínio foi breve.

Depois de ter vivido um “verão europeu”, onde passou por países como Espanha e Grécia, a cantora e o ator decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Segundo a “IG Gente”, Anitta tomou a decisão, após descobrir mensagens do ator italiano que indiciavam que queria envolver-se com uma brasileira para ganhar fama no país. Inicialmente, pensou em Bruna Marquezine, mas desistiu depois de descobrir que a intérprete estava comprometida.

Atualmente, Simone Susinna está em São Paulo, no Brasil, onde negou prestar declarações acerca do fim do relacionamento, e Anitta está na Cidade do México. A intérprete de “Envolver” já apagou todas as fotografias nas quais surgia o artista italiano. Durante uma viagem à Grécia, os dois chegaram a fazer tatuagens um ao outro.