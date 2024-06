Anitta explica por que deixou os contracetivos e revela planos sobre a maternidade

Anitta esteve no podcast “On Purpose with Jay Shetty” onde revelou os planos sobre a maternidade e refletiu sobre a utilização de métodos contracetivos.

De passagem pelos Estados Unidos, a cantora brasileira, de 31 anos, esteve à conversa com Jay Shetty. No podcast, Anitta revelou que deixou os métodos contracetivos, como a pílula ou os dispositivos intrauterinos (DIU), pelo corpo não reagir bem às hormonas.

“Era uma loucura com as hormonas, porque a vida nunca era estável. Era como uma montanha-russa, o meu corpo não [as] recebia bem”, referiu, acrescentando que teve inúmeros efeitos secundários, entre os quais “perda de cabelo” e “mudanças bruscas de humor”.

A intérprete fez também uma reflexão sobre a responsabilidade ser unicamente debitada no sexo feminino. “Se pararmos para pensar, porque é que apenas a mulher precisa de sofrer com essa situação? Precisa de ser uma decisão dos dois lados, prevenção e cuidado dos dois. Não deveria ser responsabilidade apenas da mulher”.

“Se fosse o homem a engravidar seria muito diferente, as leis seriam diferentes. Os métodos seriam diferentes”, referiu, acrescentado que, atualmente, apenas recorre ao preservativo.

Sobre a vontade de ser mãe, Anitta confessou estar à espera da “pessoa ideal para ser o pai ou mãe dos filhos”.