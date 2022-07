Anitta explica que está num relacionamento amoroso “fechado”

Anitta explicou que está num relacionamento amoroso “fechado” com o atual namorado, Murda Beatz.

A cantora brasileira, que esteve recentemente em Portugal para o último dia do Rock in Rio Lisboa, no Parque Bela Vista, respondeu a uma cibernauta, esclarecendo que namora apenas com o produtor musical.

“O ano é 2022 e as pessoas ainda não perceberam que quando eu estou num namoro sério e é um relacionamento fechado […] não existem exceções. Ponto final. É o meu jeitinho… Ou sou um carro sem travões ou um navio ancorado e sem motor”, explicou.

Durante a sua passagem pelo festival, a intérprete de temas como “Envolver” e “Bola Rebola” foi alvo de críticas por ter agarrado na bandeira espanhola de uma fã no decorrer do espetáculo.

“Eu sei que a bandeira que peguei é de Espanha, só quis mostrar um amor para Espanha também”, justificou a artista no perfil de Instagram.

A artista revelou que foi a influenciadora digital Helena Coelho que ajudou a montar concerto para o Rock in Rio Lisboa. “Se alguém não gostou do repertório do show reclame com a Helena. Foi ela que me ajudou a montar”, contou.