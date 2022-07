Anitta faz atualização do estado de saúde após cirurgia

Anitta recorreu às redes sociais para tranquilizar os seus fãs após ter feito uma cirurgia quando chegou ao Brasil.

A cantora, de 29 anos, recorreu à rede social Twitter para explicar aos seus seguidores que se encontra bem e que o “pior é o pós-operatório”.

“Sei que estão à espera que eu apareça, mas está difícil. Este pós-operatório é insuportável. Correu tudo bem na cirurgia, agora é passar por esta fase extremamente ruim”, escreveu.

Recorde-se que a brasileira atuou recentemente em Portugal, primeiro no Rock in Rio Lisboa e depois no Festival Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

Depois de chegar ao Brasil a “funkeira” mostrou-se no hospital com o namorado e uma amiga.

Recorde-se que Anitta revelou há pouco tempo que trava uma batalha contra a endometriose há nove anos e que iria precisar de uma cirurgia.