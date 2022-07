Anitta internada no hospital depois de concerto em Portugal

Anitta regressou ao Brasil após o seu concerto no Festival Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, e mostrou-se no hospital.

A cantora, de 29 anos, partilhou alguns InstaStories, ferramenta do Instagram, em que surge numa cama de hospital e na companhia do namorado e de uma amiga.

“O melhor enfermeiro” e “a melhor amiga que se pode ter no hospital”, foram as legendas usadas pela “funkeira”.

Recorde-se que Anitta revelou há pouco tempo que trava uma batalha contra a endometriose há nove anos e que iria precisar de uma cirurgia, ou seja, o motivo do seu internamento poderá ser a doença, já que a cantora não revelou detalhes.

No concerto no Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, Anitta exibiu a bandeira portuguesa e não espanhola, como tinha acontecido durante a sua atuação no Rock in Rio Lisboa.