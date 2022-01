Anitta internada no hospital por causa de uma trombose: “Vamos comemorar que estou viva”

Anitta deu entrada no hospital, esta quinta-feira, para tratar uma trombose que foi detetada cedo. A cantora deve ter alta esta sexta-feira.

A intérprete brasileira viu-se obrigada a esclarecer o seu estado de saúde, no InstaStories, ferramenta do Instagram, depois de um anónimo ter divulgado a informação à imprensa.

“Estou no hospital, estou internada, mas estou bem e vou ter alta amanhã. Eu tive uma trombose que já começou a ser tratada. Para quem sabe o que é uma trombose, sabe o quão perigosa é a doença”, explicou a artista, deitada na cama do hospital.

Segundo Anitta, vai ficar tudo bem porque a doença foi descoberta cedo. “A minha doença estava em fase inicial. Vai ficar tudo bem. Amanhã vou dançar nos stories, fazer lives e promover o novo vídeo. Vamos ouvir a música, aproveitar e comemorar que estou viva. Está bem?” rematou.

A cantora tentou não falar do assunto nas redes sociais para não distrair os fãs e focar a atenção do público no novo tema intitulado “Desce pro play (Papapa)”, que lançou com o MC Zaac e o “rapper” Tyga.

LEIA TAMBÉM: