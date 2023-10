Anitta não faria nenhuma música com o nome do namorado: “Ninguém merece essa minha moral”

Foi no podcast “De Frente com Blogueirinha” que Anitta referiu que não faria nenhuma música com o nome do namorado. Os fãs acreditam que foi uma indireta para a Luísa Sonza.

A entrevista que já andava a ser anunciada há uns dias: Anitta esteve no podcast “De Frente com Blogueirinha” e falou sobre vários temas polémicos.

Questionado pela “Blogueirinha”, personagem fictícia criada pelo ator Bruno Matos, sobre a possibilidade de lançar uma música com o nome do namorado, Anitta respondeu: “Isso eu não fazia. Ninguém merece essa minha moral, a esse nível. No trabalho? Trabalho é uma coisa que eu conquisto, mas não julgo quem faz, por amor de Deus”.

“Conquistei com tanta luta e sozinha para eu dar de bandeja, ao falar o nome de um fulano que eu nem sei o que vai fazer comigo amanhã”, acrescentou a intérprete, que integra o elenco da sétima e última temporada da série espanhola “Elite”.

Os cibernautas acreditam que foi uma indireta para Luísa Sonza, após a cantora ter lançado o tema “Chico”, em homenagem ao namorado Chico Veiga. Numa entrevista a Ana Maria Braga, pouco tempo após o tema ter sido lançado, Luísa expôs a traição do então companheiro e confirmou a separação.

Durante a entrevista, Anitta contou, ainda, que a casa que possui em Los Angeles é alugada. A propriedade é partilhada com Bruna Marquezine: “A [casa] de LA é alugada. (…) Eu divido com a Bruna Marquezine essa casa, ela está lá agora”, contou.