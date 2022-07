Anitta continua apaixonada e a partilhar momentos com Murta Beatz nas redes sociais, como fez esta sexta-feira, 15 de julho.

No seu perfil de Instagram, a cantora, de 29 anos, publicou uma fotografia com o companheiro e declarou-se.

“Quase lá”, legendou a “funkeira”.

Na secção de comentários foram vários os elogios deixados pelos internautas.

Recorde-se que Anitta atuou recentemente no Rock in Rio Lisboa e prepara-se para voltar a subir a palco no Meo Marés Vivas.