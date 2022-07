Anitta revela que já teve alta do hospital e faz atualização do estado de saúde

Anitta recorreu às redes sociais para apaziguar os seus fãs e revelar que já teve alta após a sua cirurgia.

A cantora, de 29 anos, que após o regresso ao Brasil deu entrada no hospital para uma operação devido à endometriose, confessou que já se encontra melhor e agradeceu o apoio e cuidado que recebeu.

“Endometriose: saio dessa experiência a desejar que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento sobre esta doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada”, começou por escrever.

“Seguirei cuidando-me, mas agora livre da etapa mais difícil que foi o diagnóstico e a cirurgia. O meu agradecimento mais aliviado à equipa de médicos que cuidou de mim nesse processo. Enfim, foi uma equipa de peso. Médicos, enfermeiros, grandes super-heróis”, disse ainda.

“Gratidão. Já, já eu volto com tudo lutando para que as mulheres todas tenham acesso a tudo que diz respeito ao filme de terror que é a endometriose e que principalmente sejam tratadas com a seriedade e o respeito que essa doença requer. Não tenham vergonha de procurar ajuda”, rematou.