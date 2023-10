Anitta revela quem é o protagonista do novo videoclipe

Depois de causar curiosidade nas redes sociais com uma fotografia misteriosa, Anitta revelou quem é o protagonista do videoclipe do tema “Mil Veces”.

A espera terminou: Anitta revelou quem é o protagonista do videoclipe do tema “Mil Veces”, após ter publicado uma fotografia com um homem misterioso no banho.

Trata-se de Damiano David, vocalista da banda Måneskin, com quem os cibernautas apontam que a cantora está a viver um caso.

Na nova publicação feita pela artista brasileira, os dois surgem em clima de grande intimidade em várias cenas do videoclipe, que sai no dia 19 de outubro. Os fãs já começaram a reagir na caixa de comentários. “Nossa eles combinam muito, a Anitta devia começar a namorar uns rapazes assim”, “Ansiedade a mil vezes” e “Até eu queria gravar esse clipe” são alguns dos exemplos.

O próprio Damiano David não resistiu e também comentou: “Minha namorada por um dia”, escreveu.