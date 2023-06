Aniversários dos filhos gémeos de Cristiano Ronaldo assinalados por Dolores Aveiro

Eva e Mateo, filhos gémeos de Cristiano Ronaldo, comemoram hoje o aniversário. Dolores Aveiro assinalou a data nas redes sociais.

Hoje é dia de festa: dia 5 de junho marca o aniversário dos gémeos Eva e Mateo, filhos de Cristiano Ronaldo.

As crianças celebram hoje o sexto aniversário e a avó, Dolores Aveiro, já assinalou a data nas redes sociais, com direito a fotografia e uma mensagem carinhosa.

“Parabéns, meus amores, que tenham um dia muito feliz. A avó ama-vos muito. Continuem sempre com esse sorriso. Beijinhos”, escreveu na legenda da foto.

A tia das crianças e irmã de Cristiano, Katia Aveiro, também aproveitou para marcar este dia. Com uma publicação através dos Instagram Stories, Katia escreveu: “Nossos meninos. Deus abençoe”.

Eva e Mateo nasceram através de barriga de aluguer, assim como Cristianinho, de 12 anos, filho mais velho do jogador português que atua no Al Nassr e que recentemente confirmou que vai continuar a jogar na Arábia Saudita. Ronaldo é ainda pai de Alana, de cinco anos, e de Bella, de um ano, fruto da relação com Georgina Rodríguez.