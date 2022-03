Nélson e Sérgio Rosado estiveram em mais uma festa de anos do avô Paulino e tiraram uma fotografia para recordar o evento.

O avô Paulino completou 96 anos e os irmãos Nélson e Sérgio Rosado participaram na festa e ajudaram a apagar as velas.

“Dia de almoço de aniversário do nosso querido avô Paulino, 96 primaveras do Paulino mais antigo entre nós”, começaram por escrever os Anjos no Facebook.

“É um privilégio e uma bênção tê-lo connosco. Nunca percam uma oportunidade de estarem com os vossos”.