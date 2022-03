Anjos reagem à morte do avô: “Foi um exemplo para toda a família”

Nelson, de 46 anos, e Sérgio Rosado, de 42, também conhecidos pela dupla musical Anjos, lamentaram, esta quinta-feira, 10 de março, a morte do avô Paulino.

Os dois cantores começaram por informar, nos perfis de Instagram, que o avô materno, de 98 anos, perdeu a vida, referindo que Paulino viveu “uma vida plena de felicidade” e foi “amado e cuidado por todos”.

“É com enorme pesar que vos informamos do falecimento do nosso querido avô Paulino (avô materno). Partiu um homem bom, como marido, pai, avô e amigo. Foi um exemplo para toda a família”, revelaram.

“O avô do alto dos seus 98 anos viveu uma vida plena de felicidade e foi até ao final dos seus dias amado e cuidado por todos os que gostam dele”, acrescentaram num testemunho divulgado pelos artistas.

De seguida, a dupla agradeceu o trabalho que os profissionais de saúde tiveram para com o avô. “Muito obrigado às profissionais da Cocaria Associação de solidariedade social (Rio de Moinhos) e aos profissionais de saúde do Hospital de Beja (Zeza, Zé António, Ana Honrado e Sérgio) que sempre que foi necessário estiveram sempre lá”, rematou.