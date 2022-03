Atriz Anna Eremin já tem nacionalidade portuguesa

Anna Eremin anunciou, esta sexta-feira, 19 de fevereiro, que já é “oficialmente” portuguesa. A atriz russa passa a ter dupla nacionalidade.

A intérprete fez questão de partilhar a novidade com os seguidores, no perfil de Instagram, mostrando-se feliz com a nova nacionalidade e deixou um recado para o deputado do Chega André Ventura.

“Ora então. Esta fotografia foi tirada este verão, na bonita praia fluvial de Meimoa (a chamada princesa da cova da Beira – título esse que lhe roubei), em tom de celebração da aprovação da minha nacionalidade portuguesa”, começou por explicar sobre a fotografia.

“Agora, uns meses depois, com aventuras pelo meio (como descobrir que Moscovo fica, afinal, no Bangladesh), comunico que sou oficialmente ‘tuga’. E a avaliar pela escolha da minha imperial, sou, também, nortenha”, acrescentou.

“Desculpa, André Ventura, eu sei que não curtes nada esta malta com duplas nacionalidades. Assim até me dá mais gozo”, concluiu Anna Eremin.