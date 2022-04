Anna Westerlund agradece às filhas por cuidarem de si

Anna Westerlund fez questão de agradecer publicamente, esta quarta-feira, 27 de abril, às filhas mais velhas por cuidarem tão bem de si.

Depois de ter celebrado o aniversário do companheiro, Pedro Lima, que morreu em junho de 2020, a ceramista recorreu ao perfil de Instagram para demonstrar o quão agradecida está às filhas.

“Ser mãe é uma das melhores razões para cuidarmos de nós! Estas miúdas fazem questão de me lembrar disso, obrigada por cuidarem tão bem de mim”, afirmou a artistas plástica na publicação.

Durante a relação amorosa com o ator, Anna Westerlund foi mãe de Emma, Mia, Max e Clara. Lembre-se que o intérprete também foi pai do filho mais velho, João Lima, fruto do relacionamento anterior com Patrícia Piloto.