Anna Westerlund denuncia fraude: “Existe um site falso a vender peças”

Anna Westerlund alertou que está involuntariamente envolvida num esquema fraudulento de um site que vende supostas peças da ceramista.

A mulher do ator Pedro Lima denunciou nas redes sociais a fraude em que está envolvida. Em causa está um site falso, que supostamente vende peças criadas pela própria, mas apenas furta dados de cartões de crédito, segundo explicou.

“Existe um site falso a vender peças (podem perceber que é falso porque vende as peças a quatro euros), mas que o fazem para roubar dados de cartões de crédito. Não vendem nada”, pode ler-se numa publicação no Instagram, partilhada esta segunda-feira, 22 de março.

De recordar que, depois de ser anunciada a morte do ator Pedro Lima, na praia do Abano, no Guincho, Anna Westerlund revelou que o ator não estava a atravessar nenhuma dificuldade financeira nem crise familiar.