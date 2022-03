Anna Westerlund fala sobre problemas de saúde mental do ator Pedro Lima

Anna Westerlund afirmou, esta terça-feira, 14 de setembro, que o companheiro, o ator Pedro Lima, enfrentava problemas de saúde mental na altura da morte.

A artista plástica esteve pela primeira vez numa emissão televisão depois da morte do intérprete a 20 de junho do ano passado. Anna Westerlund foi convidada de Manuel Luís Goucha no programa “Goucha” (TVI).

“Entrou numa depressão galopante, violenta e rápida. Ele não teve noção da gravidade da depressão que ele tinha no sentido de ter sido rápida”, contou a companheira do ator, referindo que Pedro Lima era um “homem feliz, com sombras”.

“As palavras têm muita força, digo que o Pedro morreu de suicídio. Suicídio é a consequência de uma doença mental”, afirmou, em conversa com o apresentador da estação de Queluz de Baixo.

Recorde-se que o corpo do ator foi encontrado na Praia do Abano, em Cascais. As cerimónias fúnebres realizaram-se no Hipódromo de Cascais, onde estiveram milhares de pessoas.