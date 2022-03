Anna Westerlund: “É tempo de nada e, por isso, sinto falta de tudo”

Anna Westerlund fez um desabafo sobre a pandemia de covid-19, realçando que sente falta de tudo numa fase em que não pode fazer nada.

Nesta fase a atípica, devido à conjuntura pandémica da covid-19, a ceramista confessou, no perfil de Instagram, que já conta os dias para o regresso à normalidade, admitindo que, sente “falta de tudo”.

“Não é tempo de festas, mas sinto falta de dançar. Não é tempo de estarmos juntos, mas sinto falta de abraços. É tempo de nada e, por isso, sinto falta de tudo”, pode ler-se na publicação no Instagram da mulher do ator Pedro Lima.

“A próxima vez que for jantar fora vou com tudo. Com brincos, com abraços, com sapatos de dança, com vestido novo, com vontade de viver”, acrescentou.

Pedro Lima morreu a 20 de junho do ano passado, na praia do Abano, no Guincho. Depois de anunciada a morte do ator, Anna Westerlund revelou que a família não estava a atravessar qualquer dificuldade financeira, nem crise familiar.