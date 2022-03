Anna Westerlund mostra vídeo inédito de Pedro Lima

No Dia do Pai, Anna Westerlund mostrou um vídeo inédito do desaparecido ator Pedro Lima a brincar com uma das filhas na praia.

É Dia do Pai, neste sábado, 19 de março e Anna Westerlund lembrou o marido, Pedro Lima, num vídeo inédito nas redes sociais no qual o malogrado ator aparece a brincar com uma filha na praia.

“Feliz dia do pai! Aos vossos. Ao meu. Ao deles”, começou por escrever a ceramista nas redes sociais.

“Quando se tem um pai que nos enche o coração e nos ensinou tanta coisa sobre amor e o que é amar, o dia será sempre feliz e de gratidão apesar das saudades gigantescas”, concluiu Anna Westerlund.