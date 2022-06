Anna Westerlund sobre a morte do ator Pedro Lima: “Durante muito tempo foi difícil”

Anna Westerlund lembrou, esta segunda-feira, 20 de junho, o companheiro, Pedro Lima, que foi encontrado morto há dois anos na praia do Abano, em Cascais.

A ceramista admitiu que utilizou as palavras de um rapaz que perdeu a mãe nos incêndios de Pedrógão por este descrever “da melhor forma” o que também sentiu aquando da morte do companheiro.

“Senti que ele descreveu da melhor forma o que também sentimos, por isso faço minhas as suas palavras com algumas adaptações”, começou por explicar. “No dia em que te transformaste em nuvens e canto de pássaros decidimos fingir que íamos continuar a ser a família mais feliz do mundo”, afirmou.

“Durante muito tempo foi muito difícil. Sorrir quando não apetecia, fazer piadas por razão nenhuma e jogar às escondidas como se nada se tivesse passado não é para qualquer um.

À medida que o tempo foi passando as pessoas felizes que decidimos continuar a ser foram crescendo em nós e aos poucos fomos sendo”, prosseguiu.

“No entanto, é um grande desafio. Há dias em que essas pessoas felizes não acordam. Há muitos dias em que estamos tristes e temos muitas saudades do Pedro. Mas a vida é isto, capaz dos momentos mais felizes e tristes. Que entre o momento em que nascemos e que morremos saibamos aproveitar a vida da melhor forma. E eu diria que a melhor forma é a amar”, concluiu.

Também a melhor amiga do ator, Rita Ferro Rodrigues, fez questão de deixar uma mensagem repleta de saudades, citando um poema de José Gomes Ferreira. “Tantas saudades, meu querido amigo”, apontou.