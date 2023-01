Antes de se estrear na maternidade, Filipa Areosa foi surpreendida por Sara Matos

Filipa Areosa foi surpreendida por Sara Matos e as restantes amigas antes de ser mãe pela primeira vez. A atriz mostrou-se agradecida.

A atriz está a viver a primeira gravidez, fruto da atual relação amorosa. Antes do nascimento do bebé, a intérprete reuniu-se com as amigas para celebrar o seu papel enquanto mãe e mulher.

“O melhor presente que podia ter recebido nesta fase foi o que recebi domingo. Quase todas as mulheres da minha vida reuniram-se num sítio mágico para me celebrar enquanto mãe e mulher”, contou.

Filipa Areosa confessou estar agradecida pelas amigas, mostrando-se preparada para receber o bebé.

“São elas os meus pilates, os meus guias e a minha fonte de amor incondicional. Não podia estar mais nutrida nesta fase de preparação para a grande mudança da vida. Estou rodeada de amor e não posso estar mais agradecida. Bebé, estamos prontas para ti” afirmou.

Até ao momento, Filipa Areosa ainda não revelou o sexo do bebé, nem a identidade do companheiro e pai da criança. Sabe-se apenas que o namorado da atriz não é português, tal como revelou à RFM nos Globos de Ouro.