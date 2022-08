Antes do pedido à namorada, Tiago Teotónio Pereira escondeu o anel no quarto de Carolina Patrocínio

Antes do pedido de casamento à namorada e irmã de Carolina Patrocínio, Tiago Teotónio Pereira escondeu o anel de noivado no quarto da apresentadora da SIC quando a família estava de férias.

O ator esteve a relaxar com a namorada, Rita Patrocínio, e a restante família. Durante o período em que estiveram no Algarve, o intérprete pediu ao marido de Carolina Patrocínio para guardar o anel de noivado que comprou para a companheira.

Quem contou a história foi a apresentadora e irmã de Rita Patrocínio na RFM. “Não fazia ideia, mas o Tiago tinha falado com o Gonçalo, o meu marido. Houve ali umas confidências entre cunhados que não chegaram às irmãs”, começou por dizer Carolina Patrocínio.

“O anel da Rita esteve escondido, ao longo das férias, no meu quarto e no do Gonçalo. Foi o Gonçalo que escondeu o anel e, graças a Deus, eu não sabia, pois não sei se conseguiria manter o segredo”, afirmou.

Depois de deixar as férias, Tiago Teotónio Pereira pediu em casamento a namorada, Rita Patrocínio. A companheira do ator anunciou que estavam noivos nas redes sociais: “Isto aconteceu”, escreveu, partilhando um vídeo com imagens do local do pedido e do anel de noivado.

Lembre-se que o casal tem em comum uma filha, Camila.