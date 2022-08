Antiga apresentadora Olga Cardoso revela que sofre da doença de Parkinson

Olga Cardoso, a eterna “Amiga Olga”, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no vespertino “Goucha”, na TVI, e surpreendeu o apresentador ao revelar a sua doença.

A radialista confessou que foi diagnosticada com Parkinson há oito anos: “Ah não sabia que tinhas. Isso não sabia”, atirou de seguida Manuel Luís Goucha.

“Quando eu ia escrever, a esferográfica fugia-me. Não era capaz de escrever, assim uma coisa de repente. Disse à minha filha e fomos a um neurologista e ele disse logo que era Parkinson”, contou a também apresentadora.

O comunicador questionou ainda Olga Cardoso sobre se sentiu assustada com o diagnóstico: “Não. A minha maior dificuldade é andar sozinha na rua porque tenho pouca estabilidade e tenho que ter sempre uma pessoa, meto no braço [para me apoiar] e vou por aí fora. De outra maneira, não vou à rua”.

Olga Cardoso revelou ainda sentir “saudades” de fazer televisão. Recorde-se que “A Amiga Olga” esteve em antena, na TVI, entre 1993 e 1994.