Antiga namorada conta detalhes sobre Cristiano Ronaldo

Uma antiga namorada de Cristiano Ronaldo, Gemma Atkinson, falou sobre vários detalhes da vida do futebolista, nomeadamente a série favorita quando o jogador vivia em Inglaterra.

A modelo britânica manteve um relacionamento amoroso com o atleta em 2007. A manequim revelou detalhes sobre uma das noites que passou em casa com futebolista português.

“Fomos a minha casa, bebemos chá e vimos o ‘Only Fools and Horses’ [série britânica de renome]. Genuinamente! Não sei se ele ainda gosta, mas na altura parecia que sim”, contou, num podcast.

“Quando nos separámos, ofereceram-me tanto dinheiro para falar sobre ele… Mas não quis nada disso”, disse Gemma Atkinson.

Na altura, o final do namoro aconteceu depois das notícias sobre uma alegada contratação de mulheres para uma noite de festa em Manchester. “Tinha uma relação com o Cristiano, mas acabou tudo quando soube da história da orgia com prostitutas”, explicou ao “The Sun”.