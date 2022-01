Antonie Griezmann foi pai pela terceira vez… e sempre no mesmo dia

Antoine Griezmann foi pai pela terceira vez, fruto do casamento com Erika Choperena. Coincidência, ou não, os três filhos do futebolista do Barcelona nasceram no mesmo dia.

O atacante francês, de 30 anos, tem motivos para festejar porque a sua companheira deu à luz o terceiro filho do casal. No perfil de Twitter, o jogador de futebol anunciou a chegada da pequena Alba.

“Alba Griezmann, 8 de abril de 2021 às 10:24”, pode ler-se na legenda.

A menina vem juntar-se a Mia, que nasceu a 8 de abril de 2016, e de Amaro, que nasceu a 8 de abril de 2019. Sim, leu bem, os três filhos do craque francês celebram os aniversários na mesma data.