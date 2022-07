António Bravo assume que gostava de ser mais do que comentador na televisão

António Bravo assumiu que gostava de fazer mais em televisão do que ser comentador do “Conversas de Verão”, do programa “Dois às 10” (TVI).

O ex-concorrente do “Big Brother – Desafio Final” aceitou o convite da estação privada e juntou-se a Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco como comentadores da rubrica.

O antigo participante do “Big Brother 2021” confessou que gosta muito do papel de comentador, apesar de recusar várias vezes ir ao programa das manhãs da TVI por viver no Alentejo.

“Gosto muito e divirto-me imenso com eles. Não vou tantas vezes porque recusamos, eu também vivo no Alentejo. Mas é muito divertido. Quantas mais vezes, melhor”, disse, no Instastories, quando questionado por um cibernauta.

Com tempo, António Bravo espera ter mais oportunidades no pequeno ecrã: “Não vou mentir… gostava de fazer mais, mas cada coisa a seu tempo! Como eu digo… o que tiver que ser, será!”