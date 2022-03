António Bravo do “Big Brother” revela sequelas após ter contraído a variante delta da covid-19

António Bravo contou, enquanto conversava com Maria Conceição dentro do Big Brother 2021 (TVI), que ficou com sequelas depois de ter estado infetado com a variante delta da covid-19.

O concorrente, que diz ser descendente do Rei D. Pedro IV, partilhou que no verão esteve infetado com uma variante do novo coronavírus e acabou por ficar com sintomas, ficando mais cansado.

“Depois da covid, canso-me muito mais rápido. Tive febre, nos primeiros três dias, só que apanhei a variante delta e atacou-me a garganta, que foi o pior”, revelou o participante, de 31 anos, proveniente de Lisboa.

Na altura, António Bravo teve de tomar medicação durante seis dias. “Tive de fazer antibiótico, que para a garganta é de três dias, mas eu tive de fazer de seis”, acrescentou o jogador.

