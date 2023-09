António Capelo é o próximo convidado do “Conta-me”

O ator António Capelo vai estar à conversa com Maria Cerqueira Gomes, na próxima edição do programa “Conta-me”, da TVI.

No próximo sábado, dia 23 de setembro, vai para o “ar” mais uma edição do “Conta-me”, com Maria Cerqueira Gomes. Desta vez, quem vai estar à conversa é António Capelo.

Num vídeo de promoção na página oficial da TVI no Instagram, o ator falou sobre os seus avós e as saudades.

“O que tens saudades dos teus avós?”, questiona Maria Cerqueira Gomes. “Fundamentalmente, a minha avó. O meu avô morreu eu ainda era muito novo. Mas tenho muitas saudades da minha avó. Tínhamos uma relação que parece que ela entendia tudo aquilo pelo que eu passava enquanto adolescente”, respondeu.

“Mas eu tenho a certeza que a grande parte do alicerce da pessoa que eu sou hoje foi construído com os ensinamentos da minha avó”, acrescentou o intérprete.