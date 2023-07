António Casinhas quebra regra de Cristina Ferreira sobre o filho de ambos

Quando o assunto é o filho, Cristina Ferreira não brinca. A mãe tem todos os cuidados para não expô-lo, mas o pai mostrou o menor.

Um dos maiores segredos do mundo cor-de-rosa em Portugal é o filho de Cristina Ferreira. Tiago tem 15 anos e é filho da apresentadora e de António Casinhas, contudo nunca aparece na Comunicação Social ou no meio mediático.

Isso deve-se à mãe, Cristina Ferreira, que faz por proteger o filho e não expô-lo, mantendo-o afastado do “circo mediático”, revelou uma vez.

Contudo, a regra da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI parece ser quebrada pelo pai do menino, avança a “TV 7 Dias”. António Casinhas tem partilhado registos com o filho no Instagram. Contudo, por ser um perfil privado, apenas quem o segue consegue ver as fotos com Tiago.

Apesar de raramente, o filho de Cristina apareceu em fotografias publicadas num jornal local aquando da inauguração do anfiteatro que tem o nome da apresentadora na Malveira.

Tiago Casinhas completou 15 anos no passado mês de junho e a mãe escolheu Marco Costa para fazer o bolo de aniversário com o tema de futebol, desporto praticado pelo adolescente.