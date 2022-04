António, ex-concorrente do “Big Brother”, revela que consumia droga por amor

António, um dos ex-concorrentes do “reality show” “Big Brother”, na TVI, marcou presença no vespertino “Goucha” e lembrou o passado com as drogas.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, 6 de janeiro, o descendente de D.Pedro IV recordou a relação tóxica que teve no passado bem como o consumo de drogas.

“Tive ali um percalço porque apaixonei-me por uma pessoa que já vinha com bagagem, mais velha que eu. No princípio não me apercebi disso. É aquela paixão a sério que pensamos que é para a vida e não nos vemos com mais ninguém”, começou por recordar.

De seguida o apresentador questionou António se “consumia com o ex-companheiro por amor”.

“Porque ali tinha a certeza de que se eu o fizesse com ele, ao menos o conseguia controlar. […] ‘Se eu não estiver aqui enquanto ele estiver a fazer isto vai-se descontrolar e eu tenho medo que acabe de uma maneira muito má’ “, explicou ainda.

O ex-concorrente da “casa mais vigiada do país” explicou ainda que foi “tudo feito por amor”.

“Depois de lhe dizer que tinham acabado para mim os consumos, nunca mais toquei naquilo. Não fiquei adicto, porque sou muito antidroga. Naquela altura foi feito por amor, daí ter desiludido tanta gente que gostava de mim e sabia desta realidade”, disse.

António confessou ainda que o término da relação o levou a uma depressão que superou apenas quando foi viver para a Austrália, quase dois anos.