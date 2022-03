António Pedro Cerdeira lembra Eduardo Beauté

António Pedro Cerdeira lembrou Eduardo Beauté, que morreu em setembro de 2019, com um testemunho repleto de elogios nas redes sociais.

O ator, que integra a novela da SIC “A Serra”, manifestou, no perfil de Instagram, as saudades que tem do cabeleireiro das celebridades, que perdeu a vida aos 52 anos devido a causas naturais.

“Há pessoas que passam na nossa vida e a marcam-na para sempre. Edu, foste e és um dos seres humanos mais bonitos e especiais que tive a sorte de me cruzar na vida”, afirmou.

De seguida, o artista da estação de Paço de Arcos mostrou-se “grato” por ter conhecido Eduardo Beauté: “Grato e com tantas saudades, mas tantas. Aqui fica a recordação dum momento feliz”.

Lembre-se que o “hairstylist” deixou os filhos Lurdes, Bernardo e Eduardo. Eduardo Beauté adotou as três crianças durante o seu casamento com o manequim e apresentador Luís Borges.