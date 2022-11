António Pedro Cerdeira reage a acusações de violência doméstica

Depois de ter sido acusado de violência doméstica por uma ex-companheira, Susana da Silva, o ator António Pedro Cerdeira já reagiu através da advogada.

Foi através de um comunicado partilhado pela sua agente e citado pelo site “Selfie” que o intérprete negou as acusações e referiu ser ele a vítima.

“António Pedro Cerdeira é Ofendido e beneficia do estatuto de Vítima no Processo NUIPC- 000315/22.7GDSNT 6.ª Seção DIAP Lisboa – Sintra – Violência Doméstica em que Susana Silva é Arguida. O Processo acima referido está em fase de inquérito sob a direção do Ministério Publico (DIAP) e sob segredo de justiça, razão pela qual António Pedro Cerdeira não deve prestar declarações”, lê-se no comunicado partilhado pela publicação.

Recorde-se que Susana da Silva concedeu uma entrevista ao matutino “Dois às 10”, na TVI, em que alegou ter sofrido maus-tratos durante sete anos.