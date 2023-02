António Pedro Cerdeira revela novo roubo de identidade

António Pedro Cerdeira recorreu, mais uma vez, ao seu perfil de Instagram para revelar um novo roubo de identidade.

Em causa está a criação de um perfil falso naquela rede social. O ator garante ainda que sabe quem é a pessoa responsável pelo sucedido.

“A louca vigarista e mentirosa mais as juniores vigaristas continuam a atacar e a gozar com o Ministério Público e com a Polícia, mesmo não sabendo escrever duas palavras seguidas em português correto ou francês ou inglês. Mais uma conta destas loucas, criminosas e pedófilas (metem-se nas redes sociais com maiores e menores além de pedir dinheiro e tentar seduzir)”, começou por acusar.

“Mais um crime, melhor, vários desta xungaria já identificada e com queixa. Querem protagonismo? Vão para os ‘Big Brother’ da vida. Vigaristas e mentirosas e alucinadas das contas….que triste deve ser precisar de vampirizar alguém e mentir e inventar”, continuou.

“O vosso reconhecimento do zero e do nada que são. E já agora… façam mais, a pena aumenta. Burras. A rir da vossa frustração e raiva. Vão trabalhar. Ah e burras o Google Tradutor traduz para Português do Brasil. Eu sei que não distinguem mas há diferenças”, rematou.