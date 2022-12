António Raminhos almoça com penteado feito pelas filhas

António Raminhos foi almoçar, esta segunda-feira, 5 de dezembro, com um penteado feito pelas filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

O humorista levou as filhas e a mulher, Catarina Raminhos, a almoçar. Contudo, o comediante teve direito a um visual feito pela filha mais velha, Maria Rita, tal como contou no Instagram

“Querem saber porque é que eu digo às pessoas para não terem filhas. É por isto…”, disse, num vídeo publicado nas redes sociais, mostrando de seguida nas imagens o “look” com que estava a almoçar.

Os cibernautas não resistiram à publicação de António Raminhos. “Mais um pouco e ficavas com o look do Companhia, o amigo do Batatinha”, escreve um um seguidor. “Até estás parecido com elas, a barba é que está a mais”, comentou outra fã.