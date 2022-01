António Raminhos foi alvo de fraude: “Não vão na conversa e denunciem”

António Raminhos foi alvo de fraude. O humorista denunciou um esquema que está a utilizar o seu nome para enganar as pessoas.

O comediante ficou revoltado depois de ter tido conhecimento de que o seu nome está envolvido num esquema fraudulento nas redes sociais. No perfil de Instagram, António Raminhos denunciou a situação.

“Malta, não sou Almeida. Prestem bem atenção ao que digo e vejam o que já me aconteceu. Se virem o meu nome associado a anúncios manhosos, páginas de Instagram, a grupos do Facebook, chats, fóruns… Não sou eu, ok?” explicou, adiantando que só comunica através da sua página oficial do Instagram, Facebook e YouTube.

“Fora daqui não sou eu. Até já me chegaram histórias de pessoas a fazerem-se passar por mim no Tinder e no Grinder. A única coisa que disse foi: ‘Eh pá vai lá ter com o gajo e depois diz-me se fui bom!’” prosseguiu.

No final, o humorista apelou a que denunciassem estas páginas falsas: “Se virem essas contas ou o meu nome em fóruns e páginas e sei lá mais o quê, não vão na conversa e denunciem. Já não tenho idade nem paciência para andar nessas touradas online”.