António Raminhos anuncia projeto novo “com muito idiotice pelo meio”

António Raminhos prepara-se para abraçar um novo projeto, algo que partilhou, esta quinta-feira, 10 de agosto, com os seus fãs.

O comediante referiu ainda que o projeto “Não sou eu… é a minha cabeça” promete ser “diferente” de tudo que já fez.

“Totalmente diferente do que já fiz até agora. Cerca de 45 minutos sobre a minha relação com a minha cabeça e medos, com muito idiotice pelo meio. E, depois, conversa com o público, para quem quiser partilhar a sua história, brincar com a minha ou simplesmente contar curiosidades”, começou por explicar.

“Uma espécie de grupo de autoajuda, mas onde todos saímos a sorrir. Só vai ser feito em salas pequenas… para que seja ‘só nosso’. Primeiras datas amanhã”, acrescentou.