António Raminhos brinca com Cristina Ferreira e recria a sua publicação

António Raminhos é conhecido pelo seu sentido de humor e esta segunda-feira, 15 de agosto, decidiu brincar com Cristina Ferreira e recriou uma das suas publicações.

Em causa está uma imagem que a apresentadora partilhou após ter acordado cedo em Ibiza.

“Acordei tarde. Como sempre. Sempre depois de todos. É assim desde que me lembro. Sempre tive urgência em dormir. De desfalecer. Ressono e tudo”, começou por escrever.

“Se me dizem uma palavra acabou-se a história. Uma pedra nos c***** era o que merecia. Ser o terceiro filho fez me um c* de sono. No meu silêncio faço a minha cama. Minha. E de mais ninguém. É por isso que volto para ela todos os dias. Porque os outros… são só os outros. Durmam na cama deles. Se não percebem o que estou a dizer vejam o post da Cristina Ferreira… e digam-me se são da equipa dela ou da minha”, rematou.