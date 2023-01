António Raminhos brinca com Cristina Ferreira: “Se há uma medalha nos vossos Louboutin é porque roubaram os da Cristina”

António Raminhos não conseguiu fugir a um dos temas mais falados dos últimos tempos, os sapatos Louboutin de Cristina Ferreira.

Depois de a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI ter sido alvo de várias críticas nas redes sociais após a sua palestra, “Cristina Talks”, chegou a hora do humorista se debruçar sobre o assunto.

“Cristina Ferreira tinha uma imagem da Nossa Senhora nos sapatos. Com tantas Nossa Senhora bem podia nascer agora a Nossa Senhora dos Louboutin. Uma imagem da Virgem, mas de salto alto vermelho. E as pessoas iam a Fátima comprar velas em formas de sapato e fazer as suas preces. Faziam peregrinações de Louboutin em honra da dita. Já fui peregrino e acreditem que deve ser mais fácil de ténis”, começou por referir António Raminhos.

“Para mim, a questão não é se a Cristina tinha ou não uma imagem da Nossa Senhora nos sapatos ou se era um sinal. Mas sim o que pode fazer com essa informação. Ou dás-lhe um significado ou achas curioso ou não fazes nada com isso porque até és ateu e aquilo deve ser da tua avó. Simples. E o significado que lhe dás tem mais a ver contigo do que com o objeto em si”, disse.

O comediante aproveitou para falar sobre a importância do significado que se atribui às coisas: “Se calhar o Putin encontrou uma imagem da Nossa Senhora Ortodoxa nos seus Louboutin, enquanto experimentava lingerie ocidental. E, talvez, até tenha dito: ‘Isto é um sinal que estou protegido para invadir a Ucrânia’. Mas também podia ter pensado… ‘Isto é um sinal para ser misericordioso e apelar à paz’. Depende de cada um de nós. Passamos o dia a atribuir significados a tudo o que nos rodeia… resta saber como podemos usar isso para nosso bem e dos outros. Se encontrarem uma medalha da Nossa Senhora nos vossos Louboutin é porque, provavelmente, roubaram os da Cristina”.

“Enquanto pessoa que lida com a perturbação obsessivo-compulsiva sei o perigoso que é atribuir significados às coisas ou encontrar mensagens subliminares. Já me lixei com pensamentos do género ‘ah um corvo na minha janela isto quer dizer que alguém vai morrer por minha causa!’ Mas mais uma vez, também já dei significado a situações e que me ajudaram ultrapassar certos medos. Tudo depende de cada um de nós”, rematou.

Quem não ficou indiferente à publicação de António Raminhos foi Sónia Tavares, vocalista da banda “The Gift”, que alertou para o perigo dos discursos motivacionais.

“Creio que se deve ter muito cuidado com os discursos motivacionais no geral, venham eles deste ou daquele. Acho injusto que se apregoe que, se se trabalhar muito, com muito foco e nunca desistir, conseguimos tudo o queremos, quando a maior parte das pessoas, por mais que se matem a trabalhar uma vida inteira, nunca sairão da cepa torta, dos seus salários mínimos, da real verdade que é a vida do povo”, começou por referir.

“Sim, o caminho é em frente mas a maior parte das expectativas criadas pelos senhores que as ditam, não correspondem de todo à realidade de cada indivíduo. Se quisermos muito uma coisa, é bem provável que fiquemos uma vida inteira só pelo querer. É o que eu acho, mas posso obviamente estar enganada e não há problema nenhum”, concluiu.